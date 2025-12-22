В Удмуртии мужчина поджег фейерверк на 100 залпов в квартире

К прибытию пожарных в квартире было плотное задымление и горела мебель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Житель удмуртского Глазова поджег фейерверк на 100 залпов в квартире, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Как отметили в ведомстве, 43-летний мужчина "устроил салют" в своей гостиной. К прибытию спасателей в квартире горела мебель, было плотное задымление. "Сам хозяин эвакуировался до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий привлекались 11 человек и 3 единицы техники. Площадь пожара составила 5 кв. м.