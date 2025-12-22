В Одесской области возник пожар на объекте энергетики

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

"Есть повреждение объекта энергетики с последующим возгоранием", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Кипера, урон нанесен промышленной инфраструктуре области.

В ночь на 22 декабря в Одесской области объявлялась воздушная тревога, поступала информация о взрывах. В регионе начались отключения электроэнергии. Местные СМИ разместили фотографии возникшего после взрывов возгорания.