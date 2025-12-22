Транспортные полицейские изъяли 1 млн пачек сигарет без маркировки из-за рубежа

Сигареты различных марок ввезены в Россию из-за границы как транзитный груз

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции пресекли торговлю немаркированными сигаретами, изъят 1 млн пачек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области они задержали граждан одного из сопредельных государств, которые подозреваются в незаконном хранении и реализации табачной продукции без предусмотренной законодательством маркировки", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что сигареты различных марок ввезены в Россию из-за границы как транзитный груз. Злоумышленники приобрели их и нелегально перепродавали покупателям из нескольких регионов Российской Федерации. Основная партия товара находилась в складских помещениях в Балашихе, Люберецком городском округе и Раменском муниципальном округе.

"В ходе обысков изъято более 1 млн пачек табачной продукции, печати, бланки и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет. Полицейскими устанавливаются все причастные к поставке и сбыту.