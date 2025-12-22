На Алтае осудят экс-директора соццентра, где из-за инфекции умерли восемь человек

Еще 22 пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Калманский районный суд Алтайского края рассмотрит дело Алика Гельфенбайна - бывшего директора социального центра "Дом помощи" (организация "Рубикон"), где из-за массового заболевания кишечной инфекцией в 2024 году умерли восемь человек и 22 пострадали. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Алтайской региональной общественной организации адаптации бывших осужденных "Рубикон" Алика Гельфенбайна. Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила она.

Как отметили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в 2023 году обвиняемый создал региональную общественную организацию адаптации бывших осужденных. Там также проживали и получали медицинский уход престарелые и маломобильные граждане.

"В процессе деятельности фигурантом были грубо нарушены нормы действующего законодательства в сфере социального обслуживания, в том числе санитарно-эпидемиологические требования к приготовлению пищи. Этот процесс осуществлялся в антисанитарных условиях, с привлечением работника, не имевшего необходимых документов, и в помещении, не оборудованном надлежащим образом", - сообщили в СК.

По данным прокуратуры, в 2024 году постояльцы общественной организации стали поступать в медицинские учреждения с симптомами инфекционного заболевания - шигеллеза. В результате восемь человек умерли и еще 22 пострадали. Следствие пришло к выводу, что в учреждении не соблюдалось санитарно-эпидемиологическое законодательство. В пробах готовой еды, компота и супа обнаружены ДНК шигелл, которые явились возбудителями заболевания.

Гельфенбайн заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.