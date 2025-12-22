В Чернигове неизвестные повалили символ Хануки

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в Чернигове на севере Украины снесли символ еврейского праздника Ханука - храмовый светильник менору. Об этом сообщила региональная полиция.

"Сегодня, 22 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестные повалили менору в Чернигове и оставили надпись с призывом к нарушению равноправия граждан", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В областной полиции добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры по поиску причастных к правонарушению.

Ханука длится восемь дней, начало празднования зависит от еврейского календаря. В этом году он начался 14 декабря. Основной обычай этого праздника - ежевечернее зажигание свечей: одной в первый день, двух - во второй и так далее, пока в последний вечер не зажигаются все восемь. Еще одна свеча именуется "помощником", и все остальные зажигают именно от нее. Подсвечник на девять свечей - ханукию - ставят на подоконник или у входной двери в знак верности иудаизму.

Свечи в Хануку зажигают в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до н.э. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника - меноры, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней, до тех пор, пока храм вновь не освятили.