В Хакасии пресекли контрабанду пиломатериалов на 185 млн рублей

Поставки древесины организовала директор общества с ограниченной ответственностью, ей грозит до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни выявили факт контрабанды пиломатериалов в одну из стран Азии, ее организовала директор фирмы из Хакасии. Общая стоимость нелегально вывезенных лесоматериалов составила 185 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы красноярской таможни.

"Сотрудники службы красноярской таможни по Республике Хакасия выявили факты контрабанды 25 тыс. куб. м пиломатериалов в одну из стран Азии <…> Таким образом, фирма нелегально отправила за рубеж пиломатериалы лиственных и хвойных пород (береза, осина, сосна обыкновенная, сосна сибирская, пихта, ель, лиственница) общей стоимостью 185 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, поставки древесины организовала директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Хакасии. При декларировании пиломатериалов подозреваемая вместе с сообщниками указывала в декларациях на товары недостоверные сведения, скрывая незаконное происхождение экспортируемой продукции.

Против женщины завели два уголовных дела по фактам контрабанды стратегических ресурсов (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Ей может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками УФСБ по Хакасии и ГУ МВД по Красноярскому краю.