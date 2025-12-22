Заместителя главврача обнинской больницы арестовали за взятку

Мужчину задержали с поличным

КАЛУГА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель главного врача клинической больницы №8 ФМБА России в Обнинске арестован по подозрению во взятке в особо крупном размере, заведено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калужской области.

"За взятку в особо крупном размере арестован заместитель главного врача обнинской больницы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Против заместителя главного врача заведено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Фигурант получил более 1 млн рублей от директора коммерческой фирмы за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по обслуживанию технических систем больницы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Заместителя главного врача больницы задержали с поличным, преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Как отметили в пресс-службе ведомства, задержанный дал признательные показания.