На Украине грузовой поезд сошел с рельсов

Причиной ЧП назвали "детонацию"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Грузовой поезд сошел с рельсов в Житомирской области на севере Украины. Об этом сообщила компания "Укржелдорога".

Как говорится в Telegram-канале перевозчика, инцидент произошел в районе города Коростень. Причиной ЧП названа "детонация". Травмы получили машинист и помощник, они госпитализированы.

Из-за аварии грузового состава к экстренному торможению пришлось прибегнуть машинисту пассажирского поезда, следовавшего по соседнему пути из Харькова в Ужгород. В результате локомотив сошел с рельсов.

В "Укржелдороге" предупредили, что из-за аварии изменены маршруты ряда поездов дальнего следования, что приведет к задержкам от трех часов.

Утром глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры и пожаре. Подробности о типе и количестве объектов не уточнялись.