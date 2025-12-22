В Донецке выявили лжеюристов, жертвами которых стали бойцы СВО и их семьи

Ущерб от действий мошенников превысил 1 млн рублей

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Группа лжеюристов, которые брали деньги с клиентов, но не собиралась оказывать услуги, выявлена в ДНР. Ущерб от действий мошенников превысил 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратура Ворошиловского района города Донецка по обращениям местных жителей провела проверку филиалов юридической компании, расположенных на территории города Донецка, сотрудники которых совершили хищение денежных средств граждан путем обмана. <...> На сегодняшний день установлено девять фактов мошенничества, общий ущерб от которых составил более 1 млн рублей. Потерпевшими по данным уголовным делам в том числе признаны участники СВО, члены их семей и социально незащищенные граждане", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с мая 2024 года по октябрь 2025 работники юридической компании разработали план по заключению договоров на юридические услуги, которые они не собирались оказывать. Мошенники заверяли клиента, что после оплаты решат его проблему. Получив деньги, лжеюристы имитировали оказание услуг, меняли адрес, название и учредителей организации.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье о мошенничестве. Установлены подозреваемые участники группы, в отношении них избраны меры пресечения.