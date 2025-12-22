Администрация Мурманска попросила расторгнуть договор с компанией "Аквариум"

Подрядчик не исполнил обязательства на 4,1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Управление дорожного хозяйства (УДХ) Мурманска направило в Арбитражный суд Мурманской области иск к ООО "Аквариум", которое является фигурантом дела о фиктивных поставках техники на 999 млн рублей, о прекращении договора по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети в Первомайском округе города, сообщили ТАСС в суде.

"В Арбитражный суд Мурманской области поступило исковое заявление ММБУ "УДХ" к ООО "Аквариум" о признании прекратившим действие гражданско-правового договора на выполнение работ по содержанию объектов и элементов улично-дорожной сети, благоустройства, инженерной инфраструктуры, расположенных в Первомайском административном округе (в т. ч. районы Абрам-мыс и Дровяное) города Мурманска", - сказал собеседник агентства.

В суде добавили, что работы выполнялись в рамках договора общей суммой порядка 229,4 млн рублей. Обязательства на 4,1 млн рублей подрядчик не исполнил.

"Работы по содержанию объектов улично-дорожной сети Первомайского административного округа Мурманска в настоящее время выполняются по иному контракту - гражданско-правовому договору. Изложенное указывает на невозможность дальнейшего выполнения подрядчиком работ по контракту", - пояснили в суде.

Дело на 1 млрд

Министерство финансов РФ в лице прокуратуры Мурманской области требует взыскать 999 млн рублей и признать фиктивными договоры поставок дорожной техники. Ответчиками выступают ООО "Аквариум", "Азия Транс Трэвл", Шанкоян Оганес Саркисович, Татевосян Генри Ашотович, Яцишин Владимир Дмитриевич. Суд уже наложил арест на все имущество и счета ответчиков, включая доли в уставном капитале юридических лиц и акциях.

Третьими лицами к участию в деле привлечены управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области, Минюст РФ, Минюст Кыргызской Республики, Центробанк РФ, ВТБ, межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.

По данным из открытых источников, компания "Азиа Транс Трэвл" зарегистрирована в Бишкеке (Киргизия). "Аквариум" - одно из крупнейших предприятий Мурманской области по ремонту дорог.