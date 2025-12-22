Возведенный "Метростроем" спорткомплекс в Петербурге передали государству

Комплекс построили почти за 1,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства как полученное коррупционным путем имущество спортивный комплекс на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, построенный почти за 1,3 млрд рублей открытым акционерным обществом "Метрострой". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд обратил в доход Российской Федерации следующие объекты недвижимости: нежилые здания по адресу Левашовский проспект, дом 11/7, строения 4, 5 и 6", - говорится в сообщении.

Собственностью государства стали помещения спортивного комплекса общей площадью 37,5 тыс. кв. м - спортклуб, а также блочная трансформаторная подстанция и холодильная станция.

О поданном иске и принятых по нему обеспечительных мерах сообщалось 25 сентября. Ответчиками по делу выступили ОАО "Метрострой" (в лице конкурсного управляющего), ООО "Метропаркинг" и бывшие руководители "Метростроя": Вадим Александров (руководил компанией с 1998 по 2017 год) и его сын Николай (был гендиректором с 2017 по 2020 год).

"Метрострой" до 2021 года был единственным строителем петербургского метро. В августе 2021 года арбитражный суд признал компанию банкротом и открыл в отношении нее процедуру конкурсного производства.

По версии Генпрокуратуры, Александровы использовали свое положение в компании для строительства спорткомплекса на деньги, которые были выделены городом на метро. В 2011 году Александров-младший договорился о строительстве клуба на участке "Метростроя" с гендиректором ООО "Метропаркинг" Айдаром Ермаковым. В иске подчеркивалось, что никакой необходимости строить этот объект у "Метростроя" не было, как и средств для этого. Кроме того, спорткомплекс в итоге был построен на средства "Метростроя" и силами его сотрудников, так как "Метропаркинг" реальной хозяйственной деятельности не вел. Всего в объект было вложено более 1,292 млрд бюджетных рублей, после строительства он полностью перешел в собственность "Метропаркинга".