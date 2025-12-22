Число жертв наводнений в Индонезии превысило 1,1 тыс.

Еще 175 человек до сих пор числятся пропавшими без вести

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 1 106 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, еще 175 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

По данным ведомства, в результате разгула стихии ранения получили порядка 7 тыс. человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщало, что наводнение было спровоцировано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.