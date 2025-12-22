В Одесской области свыше 120 тыс. жителей остались без света

В Житомирской области "зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 120 тыс. жителей Одесской области на юге Украины остались без электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тыс. абонентов Одесской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее компания "Укрэнерго" информировала о значительном числе потребителей, оставшихся без света в регионе, не назвав их конкретное количество.

Кулеба также добавил, что в Житомирской области на севере страны "зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры".

В понедельник Минэнерго написало у себя в Telegram-канале о повреждении энергообъектов в Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. Повреждения энергообъектов зафиксированы и на подконтрольной Киеву территории ДНР и Запорожской области. Позже энергохолдинг "ДТЭК" уточнил, что два его энергообъекта в Одесской области получили значительные повреждения. "Для восстановления оборудования требуется время", - добавил холдинг в своем Telegram-канале.

Глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко также сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры и пожаре, а компания "Укржелдорога" проинформировала о сходе с рельсов грузового поезда в регионе.