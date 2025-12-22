Главу департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" задержали за крупную взятку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Директор департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" (до ноября 2021 года - АО "Курорты Северного Кавказа") задержан в Москве за получение взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО "КАВКАЗ.РФ" с генеральным директором подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-сити", в ходе которой последний передал в качестве взятки денежные средства в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта", - сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, взятку передавали за заключение госконтракта на право оказания услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии.

Как отметили в ЦОС, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки) УК РФ.

"В ходе проведения следственных действий в Москве и Республике Северная Осетия-Алания обнаружены и изъяты мобильные телефоны фигурантов, значительные суммы наличных денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - отметили в ЦОС.

АО "КАВКАЗ.РФ" (до ноября 2021 года - АО "Курорты Северного Кавказа") создано в соответствии с постановлением правительства от 14 октября 2010 года для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (туристическим кластером). С апреля 2021 года компания стала правопреемником АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус" с полным сохранением функционала.