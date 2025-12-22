Habertürk: в Турции ученик выстрелил из ружья в директора школы

По данным телеканала, причиной мог стать конфликт из-за предупреждения о недопустимости ездить во дворе учебного заведения на электросамокате

СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Ученик средней школы города Анамур на юге Турции выстрелил из ружья в директора учебного заведения. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил телеканал Habertürk.

Инцидент произошел в понедельник утром во дворе школы, 12-летний подросток задержан. Под стражу взят и его отец.

Занятия в школе до вторника отменены. Следствие выясняет причину происшествия. Не исключено, что к этому мог привести конфликт ученика с 39-летним директором школы, который на прошлой неделе предупредил его о недопустимости ездить во дворе учебного заведения на электросамокате. Следователям также предстоит выяснить, где подросток взял ружье.