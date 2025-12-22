В Москве задержали студентку-курьера по делу о мошенничестве на 10,8 млн рублей

Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве студентку одного из столичных вузов, которая по указанию кураторов забрала у пенсионерки более 10,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска на 11-й Парковой улице задержали подозреваемую - 19-летнюю студентку одного из столичных вузов. По указанию кураторов она забрала у потерпевшей деньги и передала их соучастникам", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что пожилой жительнице столицы на телефон поступил звонок якобы из силового ведомства. Звонивший сообщил женщине, что ее банковские счета заблокированы из-за попытки мошеннических действий третьих лиц, и потребовал для их разблокировки задекларировать все имеющиеся дома сбережения. "Москвичка собрала денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и передала их курьеру. Материальный ущерб составил более 10,8 млн рублей", - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой и соучастники преступления устанавливаются.