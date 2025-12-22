В Бурятии в ДТП с большегрузом погиб человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием большегрузной машины и микроавтобуса произошло в Бурятии на федеральной трассе "Байкал". Об этом сообщили в МВД по республике.

"Сегодня днем около города Бабушкин Кабанского района 53-летний водитель автомобиля Nissan Caravan при выполнении обгона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Камазом". Водитель легковой машины скончался на месте, пассажир получила травмы", - сообщили в полиции.

53-летняя пострадавшая госпитализирована.

На месте происшествия продолжается работа сотрудников ДПС, устанавливаются все обстоятельства ДТП. "В связи с неблагоприятными погодными условиями - снегопадами, гололедом и ограниченной видимостью - сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию", - подчеркнули в МВД по Бурятии.