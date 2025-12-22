В Новосибирской области шесть человек пострадали в ДТП

Всех пострадавших госпитализировали

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. В Новосибирской области шесть человек пострадали при столкновении фуры Skania с автомобилем УАЗ в Чановском районе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП пострадал водитель и пять пассажиров автомобиля УАЗ: мужчина 43 года, женщины в возрасте 43, 47, 61 и 53 лет - все доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ДТП произошло утром в понедельник на 1054-м км автодороги Р-254 "Иртыш". Водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1965 года рождения, при выезде с АЗС на полосу разгона, выполняя разворот (он был запрещен), совершил столкновение с попутным грузовым автомобилем Skania под управлением водителя 1993 года рождения.