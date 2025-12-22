В Москве арестовали директора департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ"

Валерия Желателева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу директора департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" Валерия Желателева по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Желателеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

По данным следствия, директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил информацию о проведении культурно-массовых мероприятий во всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. После этого он предложил гендиректору подрядной организации оказать содействие в победе на конкурсе и в последующем заключении договора за взятку в размере 2 млн рублей". После этого между АО "Кавказ.РФ" и подрядной организацией был заключен договор на оказание услуг как с единственным поставщиком. В октябре 2025 года гендиректор подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра "Москва-сити" передал денежные средства в качестве взятки в особо крупном размере за содействие при заключении государственного контракта.

Фигуранты дела были задержаны во взаимодействии с ФСБ России.