В Кузбассе двое подростков провалились под лед

По предварительным данным, их унесло течением

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Двое братьев девяти и 14 лет вышли на лед реки Томь в поселке Абагур-Лесной города Новокузнецка Кемеровской области и упали в воду. По предварительным данным, их унесло течением, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кузбасса.

"21 декабря 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Абагур-Лесной двое детей 9 и 14 лет вышли на непрочный лед реки Томь и провалились в воду. Третий подросток, ставший очевидцем произошедшего, сообщил о случившемся взрослым. В настоящее время ведутся поисковые мероприятия", - сообщили в следственном управлении.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход расследования которого поставлен на контроль региональной прокуратурой. Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Надзорным ведомством также организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.