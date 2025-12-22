Калининградца задержали по подозрению в убийстве трех женщин в 1999 году

Из квартиры похитили крупную сумму денег в размере $18 тыс.

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Калининградской области установили обстоятельства убийства трех женщин, совершенное в 1999 году. По подозрению в этом преступлении задержан и арестован ранее судимый 48-летний житель региона. Об этом ТАСС сообщили в областном СУСК РФ.

"26 мая 1999 года в одной из квартир по улице Карла Маркса в Калининграде обнаружены тела 82-летней пенсионерки, ее 51-летней дочери и 21-летней внучки, студентки одного из учебных заведений региона. 51-летняя женщина была связана, на теле обнаружены резаные раны в области шеи. Аналогичные раны были обнаружены и на теле студентки. Пожилая женщина была избита до смерти. Из квартиры была похищена крупная сумма денег в размере 18 тыс. долларов США. <...> Установлено, что следы, изъятые в 1999 году в ходе осмотра места происшествия в квартире убитых, принадлежат 48-летнему жителю региона, ранее судимому за мошенничество. <...> Житель региона задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), допрошен, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила собеседница агентства.

По версии следствия, мужчина, которому на тот момент был 21 год, учился с этой студенткой в одном учреждении, знал, что ее отец работает капитаном дальнего плавания и в квартире девушки может храниться крупная сумма денег. На его причастность к убийству указывают также показания установленных свидетелей и очевидцев. Расследование продолжается.