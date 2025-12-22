В Нижнем Новгороде задержали двоих мужчин по делу о хищении ноутбуков

Сумма ущерба составила 98 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде задержаны двое мужчин по делу о хищении ноутбуков на 98 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В Нижнем Новгороде задержаны двое мужчин за мошенничество на сумму около 98 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мужчины арестованы", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что соучастники искали в интернете объявления о потребности заказчика в услугах доставки дорогостоящих грузов в регионы России. Затем, получив интересующий заказ, фигуранты сами нанимали водителя с автомобилем, представлялись заказчиком перевозок, получали данные добропорядочных водителей и заключали на них договоры о перевозке. В итоге водитель загружал в свой автомобиль дорогостоящую технику и получал накладные. В пути следования подозреваемые звонили водителю и сообщали новый адрес прибытия - Нижний Новгород. Таким же образом обвиняемые перенаправили в Ставропольский край автомобиль с ноутбуками, после чего продали их.