Фигурантам дела о нападении на посольство РФ на Украине вынесли заочный приговор

Владимир Назаренко приговорен к 12 годам лишения свободы заочно, Алексею Бакаю назначено заочное наказание в виде 9 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Последствия нападения на посольство Российской Федерации в Киеве, 2014 год © Следственный комитет Российской Федерации

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд вынес заочный приговор двум гражданам Украины Владимиру Назаренко и Алексею Бакаю по делу о нападении на российское посольство в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Они заочно признаны виновными по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Назаренко также осужден по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с применением насилия и угрозой его применения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Назаренко приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бакаю назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в ночь с 14 на 15 июня 2014 года Назаренко, Бакай, Николай Рудьковский и иные лица из числа активистов украинских националистических организаций и праворадикальных формирований предприняли действия, направленные на осложнение международных и разрыв дипломатических отношений России с Украиной, а также другими государствами. Вооружившись топорами, палками, бутылками с зажигательной смесью, битами, ломами и другими предметами, они совершили нападение на посольство России на Украине в Киеве, а также на припаркованные автомобили, принадлежащие российской дипмиссии.

В результате противоправных действий был нарушен нормальный порядок работы посольства, повреждено здание, уличные осветительные приборы, шесть дипломатических автомобилей, уничтожен Государственный флаг Российской Федерации.

Кроме того, 18 сентября 2016 года Назаренко совместно с иными лицами совершил действия, направленные на искажение результатов выборов депутатов Госдумы. Для этого он препятствовал свободному доступу российских граждан в здание посольства, в котором располагался избирательный участок.

Назаренко и Бакай были объявлены в международный розыск. Рудьковский еще на стадии предварительного следствия признал вину. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, рассмотрев его дело в особом порядке. 19 марта 2020 года первый апелляционный суд общей юрисдикции на три месяца ужесточил приговор Рудьковскому.