Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона задержали

Ильшата Купкенова обвиняют во взятке

Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшат Купкенов © Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов задержан и доставлен в Москву по обвинению во взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, в который поступило ходатайство о его аресте.

"В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.