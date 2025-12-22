Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона задержали
09:45
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов задержан и доставлен в Москву по обвинению во взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда, в который поступило ходатайство о его аресте.
"В суд поступило ходатайство военного следователя об избрании Купкенову меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.