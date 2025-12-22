На Урале замдекана университета оштрафовали за мошенничество

Сумма штрафа составила 4,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд назначил штраф в размере 4,5 млн рублей заместителю декана Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) за получение взяток и мошенничество. Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ.

"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на восемь лет", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году виновный принимал вознаграждение за помощь в написании дипломных работ и обеспечение допусков к экзаменам. Кроме того, он обманывал студентов о размере положенных им стипендий, присваивая часть суммы себе. Отмечено, что общая сумма незаконного дохода составила 544 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным по ч.ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).