Экс-председателю Ростовского облсуда вынесли приговор по делу о коррупции

Елене Золотаревой назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара признал виновной по нескольким эпизодам получения взяток экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией 18,4 млн рублей и штрафом в 170 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновной. По совокупности преступлений назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы" , - заявил судья.