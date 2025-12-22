Артем Чекалин дал показания в суде по делу о выводе средств из РФ

Он признал вину только в налоговом преступлении

Редакция сайта ТАСС

© Алиса Иванец/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший муж блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артем Чекалин дал показания в суде, где повторно заявил о своей виновности только в налоговом преступлении и невиновности в части незаконного вывода средств за рубеж. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Гагаринского районного суда Москвы.

"Чтобы выйти на международный рынок, мы открыли организацию в ОАЭ. Мой бывший бизнес-партнер Роман Вишняк уверял меня, что все в рамках закона и никакие незаконные операции мы не проводим", - заявил он в ходе выступления в суде.

Валерия Чекалинa, ее бывший муж Артем Чекалин и бизнес-партнер Чекалина Роман Вишняк обвиняются по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. По версии следствия, она и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Вместе с тем в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Так они вывели за пределы РФ порядка 251 млн рублей.

Вишняк полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.