Военная администрация Киева намерена обвинить Кличко в уголовном правонарушении

Оно связанно с бездействием городского главы в отношении одного из стратегических объектов Киева, указал глава военной администрации украинской столицы Тимур Ткаченко

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко готовит заявление в отношении мэра города Виталия Кличко об уголовном правонарушении. Об этом сам Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сейчас готовлю заявление о совершении уголовного правонарушения, связанного с бездействием городского главы в отношении одного из стратегических объектов Киева", - написал Ткаченко, пообещав обнародовать детали "в ближайшее время".

Ткаченко также сообщил, что на днях суд отказал Кличко в обеспечении иска против него. Речь идет о требовании мэра приостановить действие кадровых распоряжений Ткаченко. "Суд отказал в таком обеспечении, что означает: обжалование соответствующих актов не останавливает их силу, а мои распоряжения остаются в силе и подлежат исполнению", - отметил Ткаченко.

По словам чиновника, Кличко "продолжает осуществлять кадровые назначения без предусмотренного законом согласования с Киевской городской военной администрацией, как следствие, в ключевых городских департаментах принимаются кадровые решения, о которых военная администрация узнает постфактум". Таким образом, управление критически важными направлениями жизнедеятельности города частично осуществляется без надлежащей координации с военной администрацией, подчеркнул Ткаченко.

Кличко неоднократно заявлял о попытке давления на горадминистрацию со стороны украинских властей. В последние месяцы в мэрии и горсовете столицы прошли обыски по делам о коррупции, несколько чиновников были арестованы, еще несколько человек подали в отставку. На этом фоне Ткаченко, являющийся ставленником Владимира Зеленского, открыто конфликтует с Кличко.

Официально задачей военной администрации считается обеспечение безопасности. Однако Кличко неоднократно обвинял офис Зеленского в наступлении на права местного самоуправления, в частности через назначение военных администраций, работающих параллельно с избранными региональными властями. В конце января он обвинил Ткаченко в попытке захвата контроля над Киевом. Впоследствии ставленник Зеленского через суд добился приостановки решения столичного горсовета о расширении полномочий Кличко и урезании полномочий военной администрации.