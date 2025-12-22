В Химках назначили четыре года телефонному мошеннику, похитившему 13 млн рублей

Злоумышленник также получил штраф в размере 300 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Химкинский суд Московской области назначил четыре года лишения свободы телефонному мошеннику, который представлялся жертвам сотрудником правоохранительных органов и похитил у них 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"Согласно приговору суда, осужденный, представляясь сотрудником Минобороны России, в составе группы лиц по предварительному сговору (представлялись сотрудниками ФСБ и СК России) завладел более чем 13 млн рублей за якобы принятие положительного решения по освобождению сына потерпевшего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение, повреждение имущества из хулиганских побуждений) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказали в пресс-службе.

Химкинский городской суд признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей.