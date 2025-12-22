В Туле раскрыли убийство 23-летней давности

Подозреваемого нашли и арестовали

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Совершенное 23 года назад убийство раскрыто в Туле. Обвиняемый найден и арестован, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Туле раскрыто убийство местного жителя, совершенное 23 года назад. Следственными органами СК России по Тульской области возобновлено расследование уголовного дела по факту убийства 20-летнего местного жителя, совершенного в 2002 году", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, в 2002 году четверо местных жителей украли деньги из магазина и отправились в село Зайцево, где планировали поделить их. В дальнейшем между двумя из них возник конфликт, один молодой человек был убит. Двое других похитителей были задержаны сразу, тело убитого было найдено в лесополосе недалеко от села, а убийца скрылся. "В 2002 году достоверно установить личность лица, причастного к убийству не представилось возможным, в связи с чем уголовное дело было приостановлено", - отметили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, задержанный злоумышленник пояснил, что из магазина был похищен 1 млн рублей. "Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С фигурантом проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия", - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.