В Якутии экс-главе волонтерского штаба смягчили меру пресечения

Его обвиняют в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Якутский городской суд смягчил меру пресечения в отношении бывшего руководителя волонтерского движения по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

"Якутский городской суд удовлетворил ходатайство старшего следователя СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении бывшего руководителя волонтерского движения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - говорится в сообщении. - В судебном заседании следователь ходатайство поддержал, просил запретить обвиняемому покидать пределы Якутска без разрешения следователя, запретить посещать Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и организации, фактическим руководителем которых он являлся. Обвиняемый и адвокаты с ходатайством следователя также согласились. Прокурор ходатайство следователя счел законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению".

Следователь мотивировал ходатайство тем, что в отношении экс-руководителя волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой" все необходимые следственные и процессуальные действия, на результат которых он может повлиять, проведены. Кроме того, тот имеет постоянное место жительства, где проживает со своей семьей, также он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сведений о нарушении обвиняемым условий меры пресечения не поступало. Постановление не вступило в законную силу.

Ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении разными автономными некоммерческими организациями государственных грантов на развитие молодежной политики общим размером порядка 4,9 млн рублей. Махинации заключались в хищении бюджетных денежных средств путем предоставления различных недостоверных отчетных сведений.