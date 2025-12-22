В Нижегородской области мужчину обвинили в теракте в жилом доме

По данным следователей, местный житель открыл газ в своей квартире, чтобы устроить взрыв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Житель Нижнего Новгорода арестован по обвинению в совершении теракта. По данным следователей, мужчина открыл газ в своей квартире, чтобы устроить взрыв, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 14 декабря житель Нижнего Новгорода, ранее вступавший в конфликт с соседями по многоквартирному дому, с целью совершения взрыва в жилом доме открыл газ в своей квартире, установил камеру наблюдения за процессом и скрылся. Запах газа заметили соседи мужчины. Прибывшими на место сотрудниками регионального МЧС России возгорание было предотвращено", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.