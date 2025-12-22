Путин уверен, что расследование гибели в школе мальчика будет полноценным

Глава государства рассказал, что его шокировало происшествие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона, что расследование гибели в подмосковной школе мальчика из Таджикистана будет полноценным.

"Так и будет обязательно! Наши правоохранительные органы работают друг с другом очень тесно. Уровень доверия между ними очень высокий. Не сомневаюсь, что расследование будет полноценным. И мы будем держать в курсе того, что происходит, вас и ваших представителей из правоохранительных органов", - пообещал Путин.

"Меня шокировало просто это преступление. Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства", - сказал российский лидер, попросив передать семье погибшего самые искренние слова соболезнования.