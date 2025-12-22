В Кабардино-Балкарии похитили имущество пищекомбината

Стоимость похищенного составила 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Имущество пищекомбината стоимостью 10 млн рублей похитили в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии (КБР). Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

"По версии следствия, в июне 2022 года обвиняемые похитили имущество пищекомбината "Прохладненский" на общую сумму свыше 10 млн рублей и продали его неустановленным лицам, распорядившись вырученными с продажи денежными средствами по собственному усмотрению", - отметили в ведомстве.

На имущество одного из обвиняемых на сумму свыше 10 млн рублей наложен арест. Подозреваемых двое, оба - жители Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и в особо крупном размере).