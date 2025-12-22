Гарри Каспарова просят заочно арестовать по делу об оправдании терроризма

Признанный иноагентом шахматист проживает за пределами России

Гарри Каспаров © Mark Wilson/ Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования о заочном аресте в отношении шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), ему заочно предъявлено обвинение в публичных призывах и оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Материал в отношении обвиняемого Каспарова судом зарегистрирован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)", - сообщили в суде.

Ходатайство было зарегистрировано 22 декабря.

Минюст внес Каспарова в перечень иноагентов в мае 2022 года. В качестве обоснования было указано "осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках указаны Украина и Human rights foundation (США). Суды в РФ неоднократно привлекали его к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.

Каспаров проживает за пределами России.