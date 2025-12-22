Жителя Тюмени осудили за убийство родителей ради наследства

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд признал виновным 35-летнего жителя Тюмени в убийстве родителей, которое он совершил ради получения наследства для погашения кредитов. Его приговорили к 18 годам заключения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданские иски родственников погибших, с осужденного взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.

Установлено, что мужчина имел долги по кредитам и намеревался погасить их, получив наследство от родителей. Прошедшим летом он поехал в деревню Головина Тюменского района, где в частном доме находился 66-летний отец, он нанес ему не менее 13 ударов ножом, а затем инсценировал ограбление и скрылся. Затем он вернулся в Тюмень и задушил 73-летнюю мать в ее квартире.