В Орле продлили арест советнику губернатора Лежневу до 23 января

Он является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и создании преступного сообщества

ОРЕЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Орловский областной суд продлил срок содержания под стражей на один месяц советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, который является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемому Сергею Лежневу на 30 суток, то есть до 23 января 2026 года", - сказал судья.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания просила суд оставить Лежнева под стражей еще на один месяц и пять суток, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест.

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), п. "б", "г" ч. 3 ст. 178 (ограничение конкуренции), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 159 (мошенничество или хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием), ч. 1 ст. 174.1, ч. 2 ст. 174 (легализация [отмывание] денежных средств или иного имущества) УК РФ.

Один из эпизодов мошенничества связан с хищением 76 млн рублей, выделенных на ремонт мостов в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", еще один - с хищением 67 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования.