Суд обязал бывшую жену боксера Бивола опровергнуть клевету в его адрес

Екатерина Бивол размещала порочащие сведения о бывшем муже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал ложными и порочащими честь и достоинство публичные высказывания и комментарии блогера Екатерины Бивол о ее бывшем муже, боксере Дмитрии Биволе, и обязал ее опубликовать опровержения на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Екатерина Бивол размещала порочащие сведения о бывшем муже в запрещенном на территории России Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и мессенджере Telegram с сентября 2024 по август 2025 года.

Как сообщалось ранее, в конце октября МВД Казахстана объявило Бивол в розыск по уголовному делу о публикации в соцсетях видеозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес представителей различных национальностей. МВД Киргизии по тому же факту инициировало в отношении Бивол доследственную проверку.

Дмитрий Бивол - уроженец Киргизии, проживает в России, с женой развелся два года назад после 16 лет брака. Выступает на профессиональном ринге в полутяжелой весовой категории, является обладателем пяти чемпионских поясов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Международной боксерской организации (IBO).