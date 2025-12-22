В Туле вынесли приговор 14 обвиняемым в хищении средств маткапитала

Общий ущерб составил более 5 млн рублей

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Туле признал виновными 14 человек в хищении средств материнского капитала при купле-продаже жилья по завышенной стоимости. Четырех участников преступлений приговорили к заключению на сроки до семи с половиной лет, пятерым злоумышленникам назначили условные сроки, еще пятерых оштрафовали, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд приговорил четверых виновных к наказанию в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев, 7 лет 6 месяцев, отбывать которое они будут в исправительной колонии общего режима. Пять соучастников осуждены к лишению свободы условно на сроки от 2 лет до 3 лет 6 месяцев с испытательными сроками от 2 до 3 лет", - сказали в пресс-службе.

Еще пятерым злоумышленникам назначили наказание в виде штрафа в размере от 75 до 400 тыс. рублей. Всего фигурантами дела стали 14 человек в возрасте от 20 до 63 лет. В зависимости от роли и степени участия Центральный районный суд Тулы признал их виновными по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат организованной группой путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений).

Установлено, что злоумышленники покупали на средства потребительского кооператива заведомо непригодное для проживания жилье по его реальной стоимости. Затем при продаже указывали завышенную цену, которая была равна сумме материнского капитала и поступала из Пенсионного фонда РФ в адрес кооператива. Разница между реальной стоимостью недвижимости и суммой маткапитала распределялась между сообщниками, общий ущерб составил более 5 млн рублей.