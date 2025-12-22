Имущество экс-директора Большого Ставропольского канала конфисковали

Его стоимость составляет свыше 240 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии (КЧР) удовлетворил иск республиканской прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего директора управления эксплуатации Большого Ставропольского канала и его родных на сумму свыше 240 млн рублей, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.

"В КЧР судом удовлетворен иск прокурора республики об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму свыше 240 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2005-2017 годы бывший директор ФГБУ "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала" совместно со своей женой и сыновьями на полученные из незаконных источников средства приобрел 70 объектов движимого и недвижимого имущества. В их числе - земельные участки, здания, строения, сооружения и жилые помещения в Москве и Карачаево-Черкесии. При этом ряд сделок купли-продажи участков оформлялся на основании фиктивных договоров дарения через доверенных лиц.

"Черкесский городской суд КЧР заявленные требования удовлетворил, взыскав в доход государства 70 объектов недвижимости, а также эквивалент стоимости реализованного ответчиками имущества на сумму свыше 43 млн рублей", - отметили в прокуратуре.