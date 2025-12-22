В КЧР два ребенка получили травмы при использовании пиротехники

Пострадавших доставили в больницу

ЧЕРКЕССК, 22 декабря. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии двое детей госпитализированы с травмами, полученными при использовании пиротехнических изделий. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

"В лечебное учреждение доставлены двое детей 2016 и 2014 годов рождения, жители микрорайона Московский. У одного ребенка диагностирована травматическая ампутация ногтевой фаланги кисти. У обоих детей - рваные раны лица и конечностей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из детей, разобрав петарды, пересыпал содержимое в стеклянную банку из-под кофе и поджег. В результате детонации оба ребенка получили травмы.

Продавец торговой точки, где были приобретены петарды, привлечен к административной ответственности по статьям 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без лицензии) и 14.2 (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) КоАП РФ.