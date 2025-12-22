В КЧР две женщины стали фигурантками дела о продаже младенца

Одна из фигуранток, будучи беременной, договорилась с местной жительницей о продаже ей новорожденного за 500 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 22 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкесии по факту продажи младенца, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК по республике.

"В отношении двух женщин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б", "в", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале декабря этого года одна из фигуранток, будучи беременной и не желая брать ответственность за воспитание ребенка, договорилась с местной жительницей о продаже той младенца за 500 тыс. рублей. "Согласившись с этим, женщина оплатила услуги платной палаты и принятия родов на общую сумму 39 тыс. рублей с заверением передать оставшуюся сумму денег позже. 15 декабря, дождавшись родоразрешения, фигурантка забрала ребенка себе, после чего ее действия были пресечены сотрудниками полиции", - отметили в ведомстве.

Обе женщины задержаны. В отношении биологической матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения второй фигурантке будет избрана в ближайшее время.