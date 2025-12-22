В Абхазии завели уголовное дело после угрозы убийством троим россиянам

На Ивана Реву, Дмитрия Будыкина и Павла Тимофеева в ноябре было совершено разбойное нападение в Сухуме

СУХУМ, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура города Сухума возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством, нарушения тайны переписки и хищения денежных средств в отношении граждан России Ивана Ревы, Дмитрия Будыкина и Павла Тимофеева. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.

Ранее прокурор Сухума Алхас Агумава сообщал об обращении граждан РФ Ревы, Тимофеева и Будыкина по факту нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также открытого хищения имущества в особо крупном размере. Прокурор сообщил, что с заявлением также обратился и депутат парламента Абхазии Кан Кварчия, и все заявления рассматриваются в рамках одной процессуальной проверки. Кварчия ранее заявил журналистам, что российские политтехнологи Рева, Тимофеев и Будыкин вмешивались в избирательный процесс, связанный с выборами в органы местного самоуправления, проходившими 8 ноября.

"Прокуратура Сухума 22 декабря 2025 года возбудила уголовное дело по факту угрозы убийством, нарушения тайны переписки и хищения денежных средств в отношении граждан России Ивана Ревы, Дмитрия Будыкина и Павла Тимофеева. Уголовное дело также возбуждено по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. В рамках проверки установлен предварительный круг лиц, причастных к совершению данных преступлений, однако для дачи объективной оценки причастности виновных лиц необходимо провести ряд неотложных оперативно-следственных мероприятий, возможных в рамках возбужденного уголовного дела", - говорится в сообщении.

24 ноября на сайте УВД по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела по инциденту 5 ноября в Сухуме установлена причастность к совершению разбойного нападения на троих граждан России со стороны граждан Абхазии Кана Кварчии, Эшсоуа Какалии и Хыны Думаа, которые объявлены в федеральный розыск. В связи с этим в Абхазии заявили, что в соответствии с конституцией республики граждане Абхазии не подлежат выдаче другому государству для уголовного преследования, независимо от того, в совершении какого преступления они подозреваются. Президент Бадра Гунба заявлял местному "Апснымедиа", что их деяния должны быть расследованы компетентными органами Республики Абхазия и в случае наличия в них состава преступления дело должно быть рассмотрено абхазским судом по законам республики.