Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Ашхабаде

Командир определил разницу в показателях топлива и принял решение о посадке с выключенным двигателем

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем в аэропорту Ашхабада из-за определенной командиром разницы в показателях топлива. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет Airbus A320, следовавший рейсом U6-783 по маршруту Дубай - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада. Причина: командир воздушного судна определил разницу в показаниях топлива. Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме", - говорится в сообщении.

Готовится резервный борт, который доставит пассажиров в Екатеринбург. На время ожидания они будут обеспечены всеми услугами согласно ФАП-82. Надзор по соблюдению прав пассажиров осуществляет Уральская транспортная прокуратура, проводится оценка технического состояния самолета, уточнили в ведомстве.