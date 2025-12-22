Бизнесмена Хубутию приговорили к году условно

Бывшего министра потребительского рынка и услуг Московской области обвиняли в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия против девушки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Одинцовский суд Подмосковья приговорил к году лишения свободы условно бывшего министра потребительского рынка и услуг Московской области, девелопера Михаила Хубутию по делу о нападении на свою подругу Юлию Ван. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

"Суд признал Хубутию виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия), и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 24 апреля 2025 года в доме, расположенном на территории садоводческого кооператива "Трехгорка-5" в Одинцовском городском округе Московской области, между ним и Юлией Ван произошел конфликт. В ходе ссоры Хубутия несколько раз ударил женщину обухом топора, причинив ей закрытый перелом кисти, а также множественные ушибы и раны.