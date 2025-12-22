В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три мирных жителя

Всего удары зафиксировали в четырех муниципалитетах региона

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Супружеская пара и один мужчина получили ранения из-за атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Всего удары зафиксированы в четырех муниципалитетах региона, сообщается в Telegram-канале областного оперштаба.

"В Шебекинском округе на участке автодороги Шебекино - Зиборовка беспилотник атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель. В Волоконовском округе в районе поселка Красный Пахарь в результате удара FPV-дрона по движущемуся легковому автомобилю ранена супружеская пара. Женщина со множественными осколочными ранениями плеча и мужчина с осколочным ранением лопатки и термическим ожогом кисти госпитализируются в Валуйскую ЦРБ. Мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Шебекинском округе в селе Максимовка дрон атаковал автомобиль главы поселения - транспортное средство уничтожено огнем. "В Волоконовском округе на участках дорог в районе поселков Волоконовка и Малиново, а также села Фощеватово произошли атаки четырех FPV-дронов. Повреждены два "Камаза" и одна единица спецтехники. Кроме того, огнем уничтожена "Газель". Также в округе беспилотниками атакованы инфраструктурные объекты", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

В региональном ведомстве добавили, что город Грайворон атакован четырьмя беспилотниками. Повреждены два частных домовладения и семь легковых автомобилей, один из которых уничтожен огнем. "В Валуйском округе в селе Посохово от удара FPV-дрона поврежден забор частного дома и посечен легковой автомобиль. В хуторах Леоновка и Рябики пять FPV-дронов атаковали два сельхозпредприятия - повреждено оборудование", - добавили в оперштабе.