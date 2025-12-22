Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин Минобороны

Кроме того, Дмитрий Балог поджег четыре релейных шкафа

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Водитель с Украины Дмитрий Балог обвиняется в попытке поджога автомобилей одной из войсковых частей в Подмосковье по заданию куратора из "Легиона "Свобода России" (признан в РФ террористической организацией), а также ряда других объектов по заданию этой организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дмитрий Балог в целях противодействия СВО собрал и передал противнику сведения, которые могут быть использованы против ВС РФ. Оказал помощь представителям иностранного государства, деятельность которых направлена против безопасности РФ, выразившуюся в совершении поджогов ряда объектов, транспортных средств и объектов связи. Таким образом, Балог совершил госизмену <….> Он же совершил диверсию, а именно поджог, направленный на разрушение и повреждение электротранспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ ", - сказано в обвинительном заключении, зачитанном во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается это дело.

Как сказано в материалах дела, Балог является уроженцем Украины, вступившим в 2016 году в российское гражданство.

Суть обвинения

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2023 года Балог в Telegram связался с неким Русланом, который является представителем "Легиона "Свобода России", с целью сотрудничества. Куратор поручил подсудимому собирать и отправлять разведывательную информацию о ВС РФ на территории Москвы и Московской области. Вскоре Балог получил задание поджечь определенные куратором четыре релейных шкафа, что он и сделал. Согласно сообщению Минобороны, поджог данных объектов транспортной инфраструктуры препятствовал выполнению воинских железнодорожных перевозок. Позже Балог по заданию куратора поджег три климатических шкафа операторов МТС, "Т2 мобайл" и "Мегафон". По сообщению Генштаба ВС РФ, выведенные из строя средства связи могли значительно затруднить связь для федеральных органов исполнительной власти. Потом Балок получил задание поджечь три автобуса на стоянке ФГКУ ДПО "Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ". Он выполнил поручение и снял процесс, а видеоотчет отправил через Telegram куратору из "Легиона "Свобода России".

Балогу было дано задание сфотографировать объекты инфраструктуры, склады, автотранспорт, а также личный состав двух войсковых частей в Московской области. Он выполнил поручение и отправил фотографии куратору. Потом ему поступило задание поджечь автотранспорт одной из войсковых частей. Однако после вскрытия ограждения этой войсковой части он обнаружил двух военнослужащих, которые охраняли территорию, испугался, бросил мешок с орудием для совершения преступления и убежал.

В январе 2024 года подсудимому также было поручено сжечь автомобиль с приклеенной к заднему стеклу буквой Z участника СВО Червякова Д. В. Это произошло после того, как на одном из телеканалов показали сюжет про Червякова. Балог сжег его машину, снял процесс горения на телефон и отправил куратору. Позже видео было распространено в проукраинских телеграм-каналах.

Балог был задержан 9 февраля 2024 года. Ранее он уже был судим. В 2022 году он был приговорен к 1 году 6 месяцам условно за незаконный оборот алкоголя.