В Новосибирске полиция проводит проверку после избиения ребенка подростками

В опубликованном в соцсетях ролике парни и девушки лет 15-16 сначала бьют в магазине по лицу мальчика лет 7-8, затем выносят его на улицу, бросают в снег и наносят удары ногами

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция Новосибирска организовала проверку по информации об избиении подростками мальчика 7-8 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была выявлена публикация о том, что на улице Владимира Высоцкого неизвестные нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему. В настоящий момент полицейскими проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния", - говорится в сообщении.

