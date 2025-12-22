В Кабардино-Балкарии в ДТП погибла женщина

Погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода и попала под колеса грузовой "Газели"

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП в городе Баксане в Кабардино-Балкарии. Она попала под колеса грузовой "Газели", сообщили в региональном ГАИ.

"По предварительным данным, около 18:00 мск 27-летний водитель автомашины "Газель", житель селения Нижний Куркужин, двигаясь по улице Ленина в городе Баксане, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода", - отметили в ведомстве.

В результате аварии 54-летняя жительница Баксана получила несовместимые c жизнью травмы.

Причины ДТП выясняются.