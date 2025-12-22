В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

Девять человек пострадали, трое из них в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 22 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу в ходе праздничного светового шоу в нидерландском городе Нунспейт (провинция Гелдерланд). Об этом сообщили местные органы полиции.

"Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование", - говорится в сообщении правоохранительных органов Гелдерланда в X. Инцидент произошел около 18:45 по местному времени (20:45 мск) в начале праздничного светового шоу. Зрители стояли по бокам от трассы в ожидании торжественного проезда колонны украшенной сельскохозяйственной техники.

За рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница. Она получила легкие травмы и была задержана. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, подразделения полиции и пожарные, также были задействованы санитарные вертолеты.

Все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит осмотр места аварии. Муниципальные власти сообщили о досрочном прекращении праздничного мероприятия.